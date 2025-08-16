OM : Le craquage de Roberto De Zerbi en public !

Amadou Diawara

En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné face au Stade Rennais au Roazhon Park. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi s'est présenté en conférence de presse. Lorsqu'il a analysé la défaite de son équipe, le coach de l'OM a fait part de son agacement.

La Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi soir. En ouverture de la première journée du championnat, le Stade Rennais d'Habib Beye a reçu l'OM de Roberto De Zerbi au Roazhon Park. Malheureusement pour les Marseillais, ils se sont inclinés face aux Bretons (1-0).

«Ce qui m’a énervé le plus c’est d’encaisser le but» Présent en conférence de presse après la défaite de l'OM face au Stade Rennais, Roberto De Zerbi a avoué que la prestation de ses joueurs l'avait mis en colère. « Ce qui m’a énervé le plus c’est d’encaisser le but. On a tout fait pour essayer de marquer. Parfois, le ballon ne rentre pas. Là, c’est un but qu’on ne doit pas prendre. La personnalité, on l’a eue ce soir (vendredi). Mais on n’a pas été au niveau sur le plan du caractère et de la méchanceté, comme contre Aston Villa (3-1), où l’on a montré un niveau très élevé. Nous devons comprendre une chose facile dans le football. Ce que vous avez fait hier ne compte plus aujourd’hui », a pesté le coach marseillais, avant d'en rajouter une couche.