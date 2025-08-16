De Zerbi - OM : Sa discussion secrète avec un champion du monde !

Alexis Mac Allister (26 ans) a été transformé par un entraîneur à Brighton bien connu et aimé des supporters de l'OM : Roberto De Zerbi. Les discussions tactiques avec le coach transalpin lui a permis de tirer le meilleur de lui-même et de soulever par la suite la Coupe du monde, la Copa America et la Premier League avec l'Albiceleste ainsi que Liverpool.
Avant de prendre les rênes de l'effectif de l'OM le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi officiait depuis près de deux ans à Brighton. C'est sur le banc de touche des Seagulls que le technicien italien a pu mettre sur le devant de la scène Alexis Mac Allister, devenu un élément référence du milieu de terrain de Liverpool et de la sélection argentine depuis.
«De Zerbi m'a fait ce cadeau»
Ce dernier lui a dressé un portrait plus que flatteur à la Players Tribune. « Lorsque De Zerbi est devenu notre entraîneur la saison suivante, quelques mois avant la Coupe du monde, cela a tout changé pour moi. Il m'a surtout aidé à améliorer ma vision du terrain, ma capacité à « analyser » la situation. À prendre mentalement des photos du plateau d'échecs toutes les deux secondes. Nous avons pris Ødegaard comme exemple. Pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde dans ce domaine. Sa tête ne s'arrête jamais de bouger. De Zerbi m'a fait ce cadeau, et cela a vraiment amélioré mon jeu ».
«Deux ans plus tôt, je ne pouvais pas quitter le banc à Brighton»
Pour Alexis Mac Allister, le travail avec l'actuel entraîneur de l'OM s'est avéré plus que payant puisqu'il a pu participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar qu'il a remporté avec l'Argentine emmenée par Lionel Messi alors qu'il ne mettait pas un pied devant l'autre à Brighton quelques mois plus tôt. « En jouant chaque semaine, avec la confiance du manager, l'idée de la Coupe du monde a commencé à me sembler moins lointaine. Je n'oublierai jamais, nous étions en déplacement à Wolverhampton, et j'étais à l'hôtel quand j'ai reçu l'appel de mes rêves. Mon père avait raison. Je faisais partie de l'équipe. J'allais vraiment au Qatar. Je l'ai immédiatement appelé, ainsi que ma mère, sur FaceTime, et nous avons pleuré ensemble. Deux ans plus tôt, je ne pouvais pas quitter le banc à Brighton. Maintenant, j'allais à la Coupe du monde avec l'Argentine, pour tenter d'entrer dans l'histoire ».