De Zerbi - OM : Sa discussion secrète avec un champion du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alexis Mac Allister (26 ans) a été transformé par un entraîneur à Brighton bien connu et aimé des supporters de l'OM : Roberto De Zerbi. Les discussions tactiques avec le coach transalpin lui a permis de tirer le meilleur de lui-même et de soulever par la suite la Coupe du monde, la Copa America et la Premier League avec l'Albiceleste ainsi que Liverpool.

Avant de prendre les rênes de l'effectif de l'OM le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi officiait depuis près de deux ans à Brighton. C'est sur le banc de touche des Seagulls que le technicien italien a pu mettre sur le devant de la scène Alexis Mac Allister, devenu un élément référence du milieu de terrain de Liverpool et de la sélection argentine depuis.

«De Zerbi m'a fait ce cadeau» Ce dernier lui a dressé un portrait plus que flatteur à la Players Tribune. « Lorsque De Zerbi est devenu notre entraîneur la saison suivante, quelques mois avant la Coupe du monde, cela a tout changé pour moi. Il m'a surtout aidé à améliorer ma vision du terrain, ma capacité à « analyser » la situation. À prendre mentalement des photos du plateau d'échecs toutes les deux secondes. Nous avons pris Ødegaard comme exemple. Pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde dans ce domaine. Sa tête ne s'arrête jamais de bouger. De Zerbi m'a fait ce cadeau, et cela a vraiment amélioré mon jeu ».