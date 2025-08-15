Une star débarque à l’OM, la «menace» qui lui met la pression !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a frappé fort en attaque. Le club phocéen s’est offert les services de Timothy Weah, Igor Paixao et surtout Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais fait son grand retour à Marseille et cela met la pression à Amine Gouiri. L’Algérien pourrait voir son temps de jeu chuter avec l’arrivée de la menace PEA, surtout qu’il est très attendu après sa bonne seconde partie de saison dernière.

Afin de faire encore mieux que la saison dernière, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens cet été sur le mercato. Le club phocéen a déjà enregistré six arrivées et cela n’est pas encore terminé. Pablo Longoria a notamment offert trois nouveaux attaquants à Roberto De Zerbi : Igor Paixao, Timothy Weah et Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang va mettre la pression à Gouri En s’offrant Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a recruté une pointure en attaque, mais également un sérieux concurrent à Amine Gouri. D’après les informations de L’Équipe, le Gabonais sera tout autant un modèle qu’une menace pour l’Algérien. Ce dernier est d’ailleurs attendu au tournant par tout Marseille après sa très bonne seconde partie de saison dernière. Les supporters espèrent qu’il pourra réaliser ce genre de performance sur une plus grande durée.