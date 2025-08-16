De Zerbi rend fou l'OM : L'hommage d'une star de Premier League !

A l'OM, Roberto De Zerbi est parvenu à se mettre le vestiaire et les supporters dans sa poche. Ce fut également le cas de certains de ses poulains à Brighton, son ex-club avant de prendre les rênes de l'Olympique de Marseille à l'été 2024. Alexis Mac Allister, milieu star de Liverpool, en a témoigné ces dernières heures.
« Il a consacré toute sa vie au football. Il veut toujours le meilleur pour son équipe et a de bonnes idées tactiques. Parfois, les gens ne sont pas patients, mais cette fois, Marseille doit l’être, car il peut vraiment les remettre au sommet ». Il n'aura fallu qu'une poignée de séances d'entraînement avec Roberto De Zerbi à l'été 2024 avant son départ pour Al-Qadsiah afin de permettre à Pierre-Emerick Aubameyang d'encenser au micro de The Athletic Roberto De Zerbi qu'il n'avait simplement croisé à l'OM.
De Zerbi, le «papa» de Mac Allister
De retour à l'Olympique de Marseille cet été après une pige saoudienne, Pierre-Emerick Aubameyang va avoir la possibilité de pleinement évoluer sous les ordres d'un coach passionné et proche de ses joueurs, au point que certains d'entre eux le voient comme un papa. C'est notamment le cas d'Alexis Mac Allister qui a été son joueur à Brighton. « Que puis-je dire ? J'aime discuter avec mes entraîneurs sur le terrain d'entraînement et comprendre ce qu'ils attendent de moi. C'était pareil avec De Zerbi et c'est pareil maintenant avec Arne. J'ai quatre ou cinq papas, je suppose ! Quand Arne est arrivé, ça a été un énorme changement pour nous, car son style est un peu différent. C'est moins rock'n'roll et plus axé sur la possession, mais ça a très bien fonctionné pour nous. Mais son soutien en dehors du terrain a été encore plus important pour moi ».
«Ah, Klopp est ton père. Va embrasser ton papa !»
Entraîné par Arne Slot à Liverpool depuis l'été 2024, Alexis Mac Allister est revenu sur sa relation forte avec son prédécesseur à Players Tribune en la personne de Jürgen Klopp. « Je dois également exprimer ma gratitude envers Arne Slot. Il a été le parfait « pont » entre Jürgen et moi. C'est drôle, car j'étais si proche de Jürgen que mes coéquipiers se moquaient toujours de moi en disant : « Ah, Klopp est ton père. Va embrasser ton papa ! ».