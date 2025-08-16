De Zerbi rend fou l'OM : L'hommage d'une star de Premier League !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, Roberto De Zerbi est parvenu à se mettre le vestiaire et les supporters dans sa poche. Ce fut également le cas de certains de ses poulains à Brighton, son ex-club avant de prendre les rênes de l'Olympique de Marseille à l'été 2024. Alexis Mac Allister, milieu star de Liverpool, en a témoigné ces dernières heures.

« Il a consacré toute sa vie au football. Il veut toujours le meilleur pour son équipe et a de bonnes idées tactiques. Parfois, les gens ne sont pas patients, mais cette fois, Marseille doit l’être, car il peut vraiment les remettre au sommet ». Il n'aura fallu qu'une poignée de séances d'entraînement avec Roberto De Zerbi à l'été 2024 avant son départ pour Al-Qadsiah afin de permettre à Pierre-Emerick Aubameyang d'encenser au micro de The Athletic Roberto De Zerbi qu'il n'avait simplement croisé à l'OM.

De Zerbi, le «papa» de Mac Allister De retour à l'Olympique de Marseille cet été après une pige saoudienne, Pierre-Emerick Aubameyang va avoir la possibilité de pleinement évoluer sous les ordres d'un coach passionné et proche de ses joueurs, au point que certains d'entre eux le voient comme un papa. C'est notamment le cas d'Alexis Mac Allister qui a été son joueur à Brighton. « Que puis-je dire ? J'aime discuter avec mes entraîneurs sur le terrain d'entraînement et comprendre ce qu'ils attendent de moi. C'était pareil avec De Zerbi et c'est pareil maintenant avec Arne. J'ai quatre ou cinq papas, je suppose ! Quand Arne est arrivé, ça a été un énorme changement pour nous, car son style est un peu différent. C'est moins rock'n'roll et plus axé sur la possession, mais ça a très bien fonctionné pour nous. Mais son soutien en dehors du terrain a été encore plus important pour moi ».