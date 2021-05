Foot - OM

OM : Le bilan de la saison, joueur par joueur !

Publié le 22 mai 2021 à 7h10 par La rédaction

Dans une saison chargée avec la Ligue des Champions et le championnat, l’OM n’a pas chômé. Voici le bilan de la saison des joueurs marseillais !

Steve Mandanda 13/20

Par rapport à sa saison exceptionnelle l’an dernier, Steve Mandanda a baissé d’un cran. Des interventions plus douteuses, un jeu au pied toujours moyen. Malgré tout, il revient en forme sur ses dernières apparitions.



Hiroki Sakai 10/20

Saison très difficile pour le latéral japonais. Il a souffert de la comparaison avec Lirola quand l’Espagnol est arrivé. Étonnamment, il a semblé plus à son aise dans la défense à 3 de Sampaoli. Mais malgré tout, il n’a jamais cessé de tout donner. Un guerrier.



Duje Caleta-Car 12/20

Après une première partie de saison dans la lignée de sa très bonne saison 2019-2020, le Croate a connu plus de difficultés. L’élément déclencheur, c’est son transfert avorté à Liverpool. La saison reste correcte, mais il peut faire tellement mieux.



Alvaro Gonzalez 13,5/20

Jusqu’à l’arrivée de Sampaoli, il était le véritable leader de l’arrière-garde phocéenne. Alvaro a comblé ses lacunes dans la relance par sa science du placement et sa présence dans les duels. Un peu plus dans le dur depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, il reste le meilleur défenseur marseillais sur cette saison.



Jordan Amavi 12/20

Ses blessures à répétition lui ont coûté cher, tout comme à son équipe. Pourtant, Amavi avait retrouvé un très bon niveau et devenait fiable, même défensivement. Il vient seulement de revenir et aura tout l’été pour préparer la saison prochaine. Avec Sampaoli, on demande à voir !



Leonardo Balerdi 11/20

Sur Balerdi, les avis sont divisés. Ses erreurs ont coûté cher à l’OM. Porto, Bordeaux, Saint-Étienne, la liste est longue. Mais depuis l’arrivée de Sampaoli, il est le défenseur le plus intéressant, notamment grâce à sa qualité balle au pied et sur les phases arrêtées offensives. Belle marge de progression pour l’Argentin.



Pol Lirola 16/20

La meilleure recrue de Pablo Longoria et celle qu’on attendait le moins. Arrivé de la Fiorentina dans l’anonymat le plus total, Pol Lirola a mis Marseille à ses pieds. S’il est parfois juste défensivement, le système de Sampaoli le favorise. Et quand il attaque, il se régale. Buteur à deux reprises, il délivre surtout caviar sur caviar. La priorité de ce mercato, c’est de lever l’option d’achat.



Yuto Nagatomo 8/20

Il devait être la doublure d’Amavi, mais la blessure du numéro 1 au poste lui a permis de jouer beaucoup plus que prévu. Et l’OM l’a payé cher. Le latéral japonais a été dans le dur toute l’année, jamais dangereux offensivement. Ses erreurs ont coûté beaucoup de buts à son équipe. Un échec.

Milieux de terrain

Boubacar Kamara 16,5/20Le meilleur joueur de l’OM cette saison. Du début à la fin, Kamara a été immense. En Ligue des Champions, il a surnagé au milieu du naufrage de son équipe. Et en Ligue 1, il a tenu le milieu de terrain comme un grand. Une saison de patron.

Dimitri Payet 13,5/20Un début de saison très compliqué. A la rue en Coupe d’Europe, il a essuyé les critiques des supporters. L’arrivée de Sampaoli lui a fait du bien et ses statistiques suivent. Avec 10 passes décisives, il est le meilleur passeur de Ligue 1 et sa fin de saison montre qu’il est de retour à un très bon niveau.

Valentin Rongier 11/20Comme Amavi, sa blessure lui a coûté cher. Après un début de saison compliqué, Rongier a mis beaucoup de temps à revenir. Mais sur ses dernières sorties, on retrouve petit à petit le milieu indispensable de l’an dernier.



Pape Gueye 14,5/20

Arrivé en tant qu’espoir du Havre, Pape Gueye a été plus qu’intéressant pour sa première saison dans l’élite. Même en Ligue des Champions, il a été l’un des rares à être au niveau. En Ligue 1, sa justesse technique et ses quelques buts ont convaincu les supporters marseillais.



Michaël Cuisance 7/20

La grosse déception de cette année. Arrivé du Bayern Munich avec l’étiquette de « crack », Cuisance n’aura jamais donné l’impression de s’imposer. Hormis les deux buts inscrits contre Rennes et Brest, il a déçu tous les coachs marseillais.



Saif-Eddine Khaoui 10/20

Le chouchou de Nasser Larguet a pu se montrer sur quelques matchs. Depuis, il ne joue plus et son histoire avec l’OM semble toucher à sa fin. Quand il a joué, il aura parfois montré de belles choses, mais sans jamais réellement convaincre.

Attaquants

Florian Thauvin 12/20

Meilleur buteur de l’OM, il a connu un bon début de saison. Mais il a perdu de son efficacité et son avenir a peut-être joué sur ses performances. Même dans le jeu, Thauvin devient stéréotypé. Une saison moyenne qui marque la fin d’une belle aventure tout de même.



Dario Benedetto 9/20

Très intéressant l’an dernier, le Benedetto de cette année n’était pas le même. Un manque de confiance criant, des cartons rouges à foison… Il a souffert de la mauvaise période olympienne et de l’arrivée de Milik. Une saison sans pour Pipa.



Arkadiusz Milik 14/20

Arrivé de Naples en manque de rythme, il s’est vite mis au niveau. 8 buts en Ligue 1 depuis ses débuts à Marseille, des statistiques honorables pour le Polonais. On ne sait toujours pas s’il va rester, mais Sampaoli va vouloir le conserver.



Valère Germain 7/20

Encore une saison galère pour Germain. Utilisé dans toutes les positions sauf la sienne par Villas-Boas, il n’a jamais fait son trou. 3 petits buts et une mise à l’écart par Jorge Sampaoli, une triste fin pour son aventure à l’OM.



Luis Henrique 13/20

Boycotté par AVB, Luis Henrique a dû attendre l’éviction du coach portugais pour avoir sa chance. Et pour une première saison en Europe, le tout jeune brésilien montre de belles choses. Avec 5 passes décisives en Ligue 1, sa qualité de centre plaît au staff marseillais. Encourageant pour la saison prochaine !