OM : «Lamentable», il réclame déjà la vente de cette recrue

L'OM est à la peine depuis le début de saison. Que cela soit sous les ordres de Marcelino, ou bien de Gennaro Gattuso, les Marseillais n'y arrivent pas. Certains joueurs ne parviennent pas à répondre aux attentes, comme Pierre-Emerick Aubameyang, ou bien Iliman Ndiaye. Certains demandent même à Marseille de vendre le Sénégalais dès le mercato hivernal.

Encore une fois, l'OM n'a pas réussi à raffler les trois points ce week-end en Ligue 1. Les partenaires de Jonathan Clauss n'ont pu obtenir qu'un match nul contre Strasbourg. Les Marseillais sont pour le moment dixièmes du championnat, et cela ne semble pas près d'évoluer.

Hearing détruit Ndiaye

Depuis qu'il porte les couleurs de l'OM, Iliman Ndiaye n'a trouvé le chemin des filets adverses qu'une seule fois, et ce, en 18 matches officiels. De quoi faire regretter le recrutement du Sénégalais à certains. C'est le cas du journaliste Romain Hearing, qui s'est lâché sur l'attaquant lors du talk du Phocéen . « Iliman Ndiaye est lamentable. On a payé 18 millions d’euros pour voir ça ? On a défoncé des ailiers qui avaient pourtant fait de biens meilleurs matchs que lui. Expliquez-moi la différence entre De la Fuente, Radonjic et Ndiaye ? Et bien moi je vous la donne, la différence, c’est qu’il y en a un qui a fait des jongles à St-Charles. »

« Je le vends 3 millions d’euros à qui en veut »