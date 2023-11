Une star de l’OM démolie en direct, «on n’a pas signé Cristiano Ronaldo»

Axel Cornic

Intervenu sur RMC Sport ce samedi, Rachid Zeroual a laissé libre cours à sa frustration, avec l’Olympique de Marseille qui réalise une première partie de saison catastrophique. Le leader des South Winners pointe notamment du doigt Pierre-Emerick Aubameyang, recruté lors du dernier mercato pour oublier un certain Alexis Sanchez.

Appelé au secours après le départ catastrophique de Marcelino et de son staff, Gennaro Gattuso n’arrive pas à réveiller l’OM. Cela s’est confirmé avec le match nul face au RC Strasbourg de ce samedi (0-0), qui pourrait bien faire glisser le club vers les tréfonds de la Ligue 1.

« Avec Aubameyang, l’OM c’est l’Ehpad »

En direct sur RMC Sport après la rencontre, Rachid Zeroual n’a pas mâché ses mots, notamment concernant l’une des recrues star de l’été qui n’est autre que Pierre-Emerick Aubameyang. « On ne peut pas être patient avec Aubameyang, ce n’est pas possible. C’est le Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. On voulait jouer le haut du tableau » a lancé le leader des South Winners.

« Je m’en fous de son contrat, mais si de lui-même il est honnête, il laisse sa place à un jeune plus performant »