OM : La nouvelle révolution de De Zerbi est validée !

Arnaud De Kanel

Cette semaine, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont délaissé leur terrain d’entraînement habituel pour un cadre moins conventionnel : Mallemort. À l’initiative de Roberto De Zerbi, l’équipe a participé à un stage commando, une démarche pensée pour renforcer la cohésion du groupe dans un environnement inhabituel. Une nouvelle révolution du coach olympien qui a fait beaucoup de bien à Pierre-Emile Hojbjerg.

Roberto De Zerbi n’est pas homme à rester les bras croisés lorsque le besoin de remobiliser ses troupes se fait sentir. Fidèle à sa réputation de technicien passionné et énergique, l’entraîneur italien a emmené ses joueurs en immersion à Mallemort pour un stage de cohésion cette semaine. Objectif affiché : renforcer les liens au sein du groupe et raviver une confiance vacillante. Loin de l’agitation habituelle de La Commanderie, les Olympiens ont profité de cette parenthèse studieuse dans un cadre apaisant, et les retours semblent unanimes : le stage a porté ses fruits. Entre séances de travail et moments de convivialité, joueurs et staff ont pleinement adhéré à cette initiative, à l’image d’un Pierre-Emile Højbjerg particulièrement enthousiaste.

«Être les uns avec les autres 24h/24 ça fait du bien»

« Partir d'un hôtel, faire les entraînements, c'est pas si différent de ce qu'on fait durant la saison, finalement. Le but était de se connaître encore mieux entre nous, les joueurs, on a intensifié les choses sur lesquelles on voulait travailler. Être les uns avec les autres 24h/24 ça fait du bien », a déclaré Pierre Emile Hojbjerg en conférence de presse ce samedi, avant de poursuivre.

«C'est plus intense sur le côté humain»

« C'est vrai que quand tu prends le petit déjeuner le déjeuner et le dîner tous ensemble tous les jours tu commences à parler, tu parles de choses plus profondes. C'est plus intense sur le côté humain. Moi aussi ça m'a fait du bien », a ajouté Pierre-Emile Hojbjerg. Une étape importante dans la quête de régularité pour cette équipe, qui espère maintenant traduire cet élan collectif sur le terrain.