OM : La mauvaise surprise qui ne passe pas...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, l'OM a vécu une soirée difficile en subissant une deuxième défaite sur 3 en Ligue des champions. La formation phocéenne avait pourtant les choses en main en menant 1-0 avant l'expulsion d'Emerson. Mais d'après Rod Fanni, les joueurs n'ont pas tous joué avec la même intention face au Sporting, ce qui a mené à leur perte.

Depuis quelques semaines, l'OM surfe sur une vague de succès incroyable et le club pensait pouvoir enchaîner avec une nouvelle victoire face au Sporting Portugal. Mais les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas réussi à résister en infériorité numérique, une erreur dénoncée par Rod Fanni. L'ancien Marseillais a du mal à accepter...

« Je suis assez surpris » Après l'expulsion d'Emerson, l'OM a fini par concéder une défaite qui met un coup d'arrêt à la dynamique positive actuelle. Rod Fanni pense que les joueurs auraient pu se ressaisir sur le moment. « Si on a peur maintenant de prendre le risque d’aller chercher des points, avec la confiance qu’on avait accumulée auparavant, je suis assez surpris. Ce n’est pas parce qu’il a enlevé certains joueurs offensifs que ça donne le droit aux autres de décrocher de quatre mètres et de ne plus aller chercher leur vis-à-vis avec intensité. Je dis toujours qu’il ne faut pas se cacher derrière l’entraîneur ou derrière le joueur. De part et d’autre, il y a à discuter » regrette-t-il pour Football Club de Marseille.