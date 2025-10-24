Transferts de stars : L'OM annonce une grosse révolution sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OL a vu plusieurs stars de son effectif partir, notamment Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Thiago Almada. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que le club rhodanien s'était totalement révolutionné, misant désormais sur un collectif fort, plutôt que sur des individualités qui font la différence toutes seules.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, l'OL a dû se séparer de ses hommes forts. En effet, toutes les stars du groupe lyonnais ont pris le large. On peut notamment citer Alexandre Lacazette, transféré librement et gratuitement au Neom SC (Arabie Saoudite) et Rayan Cherki, acheté par Manchester City (Angleterre) pour une somme proche de 36,5M€.

Mercato - OL : Lacazette et Cherki sont partis Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca s'est prononcé sur le dernier mercato estival. L'entraineur de l'OL a avoué que son club misait désormais sur un collectif fort, plutôt que sur des individualités qui sont capables de faire la différence sur des éclairs de génie.