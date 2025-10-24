Transferts de stars : L'OM annonce une grosse révolution sur le mercato !

Lors du dernier mercato estival, l'OL a vu plusieurs stars de son effectif partir, notamment Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Thiago Almada. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que le club rhodanien s'était totalement révolutionné, misant désormais sur un collectif fort, plutôt que sur des individualités qui font la différence toutes seules.
Lors de la dernière fenêtre de transferts, l'OL a dû se séparer de ses hommes forts. En effet, toutes les stars du groupe lyonnais ont pris le large. On peut notamment citer Alexandre Lacazette, transféré librement et gratuitement au Neom SC (Arabie Saoudite) et Rayan Cherki, acheté par Manchester City (Angleterre) pour une somme proche de 36,5M€.
Mercato - OL : Lacazette et Cherki sont partis
Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca s'est prononcé sur le dernier mercato estival. L'entraineur de l'OL a avoué que son club misait désormais sur un collectif fort, plutôt que sur des individualités qui sont capables de faire la différence sur des éclairs de génie.
«Nous sommes dépendants du collectif, pas des individualités»
« Aujourd'hui, nous sommes (uniquement) dépendants du collectif, pas des individualités. Avant, il y avait Cherki, Lacazette, Thiago Almada. D'un seul coup, ils pouvaient marquer. Aujourd'hui, nous sommes plus forts collectivement. Il sera peut-être plus difficile de concrétiser les situations que nous nous créons, et de gérer d'éventuelles frustrations, mais nous avons marqué à presque tous les matches. Peut-être que nous aurons besoin de créer plus pour marquer plus. Mais je crois beaucoup en cette mentalité qui consiste à jouer comme une équipe », a reconnu Paulo Fonseca, le coach de l'OL.