OM - Greenwood : Le grand mensonge dénoncé par De Zerbi !

Suite à l’expulsion d’Emerson Palmieri face au Sporting Portugal, Roberto De Zerbi avait décidé de remplacer Mason Greenwood dès la mi-temps. Un choix très fort de la part de l’entraîneur de l’OM qui a fait beaucoup de bruit. Alors que De Zerbi avait déjà dû s’expliquer après la rencontre, il a été relancé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse. L’occasion pour l’entraîneur de l’OM de dénoncer certains mensonges.

Face au Sporting Portugal, en Ligue des Champions, Mason Greenwood n’aura donc joué qu’une mi-temps. En effet, à cause de l’expulsion d’Emerson Palmieri, Roberto De Zerbi a changé le dispositif de l’OM et l’Anglais en a donc fait les frais. De quoi valoir au technicien italien de nombreuses critiques. Relancé sur le sujet ce vendredi, De Zerbi en a profité pour mettre les choses au point.

« Greenwood avait eu du mal en pointe face à l'OL l'an dernier quand on avait été à 10 » Roberto De Zerbi s’est donc à nouveau expliqué sur sa gestion de Mason Greenwood face au Sporting Portugal. L’entraîneur de l’OM a alors fait savoir : « Greenwood avait eu du mal en pointe face à l'OL l'an dernier quand on avait été à 10. J'ai enlevé Vermeeren pour Egan Riley parce qu'il donne de la qualité, il donne du poids. Mais on n'a pas fait ce qu'on voulait, j'attendais qu'on soit plus haut. Je n'ai pas réussi à me faire comprendre entre les deux périodes. Je ne voulais pas d'une équipe aussi basse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ».