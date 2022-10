Foot - OM

OM : La grosse annonce du RC Lens sur Igor Tudor

Publié le 20 octobre 2022 à 21h10

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A deux jours du choc déjà capital entre l’OM et le RC Lens, les deux entraîneurs étaient présents en conférence de presse. Interrogé sur son homologue marseillais, Franck Haise a loué le gros travail d’Igor Tudor, tout en reconnaissant les qualités de l’équipe olympienne qui cherchera à remonter sur le podium.

Ce samedi, l’OM défiera le RC Lens dans un match déjà capital pour la course au podium. Après avoir perdu sa deuxième place, le club olympien souhaitera s’imposer à domicile pour repartir de l’avant après deux défaites consécutives en championnat. Mais en face, le RC Lens entend bien se mêler à cette lutte pour les places européennes, avec la Ligue des Champions en ligne de mire.

Franck Haise se méfie de l’OM…

Malgré les ambitions, Franck Haise, le coach du RC Lens, sait que l’OM sera un adversaire coriace, il n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler en conférence de presse. « Il y a beaucoup de qualités chez cette équipe marseillaise : l’intensité, la capacité à avoir en même temps une maîtrise haute et à mettre beaucoup d’intensité dans la récupération, ce qui permet de jouer rapidement les transitions. C’est une équipe complète, qui le montre aussi en Ligue des champions », assure le coach lensois dans des propos relayés par RMC Sport .

Mercato - OM : Tudor évoque le calvaire d’une de ses recrues https://t.co/zjXXoWRsxG pic.twitter.com/PwMknkjmRp — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

… et s’enflamme pour Igor Tudor !