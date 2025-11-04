OM : La fake news qui ne trompe pas De Zerbi !

Mercredi soir, l’OM reçoit l’Atalanta, pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions, une équipe qui reste sur une série de six matchs sans victoire. Mais Roberto De Zerbi ne veut pas entendre parler de crise pour autant du côté du club italien et s’attend à un match difficile.
Battue par l’Udinese (1-0) samedi, l’Atalanta n’a remporté aucune de ses six dernières rencontres, avant celle face à l’OM mercredi au Vélodrome. Selon la presse italienne, Ivan Juric pourrait jouer son poste sur les deux prochains matchs de son équipe, mais Roberto De Zerbi ne veut pas entendre parler de crise pour autant.
« Je ne tomberai pas dans le petit jeu de “l’Atalanta est en crise” »
« L’Atalanta a toujours été une équipe forte. Jouer contre l’Atalanta est quelque chose de difficile pour tout le monde. Je ne tomberai pas dans le petit jeu de “l’Atalanta est en crise”, non, je n’y crois pas », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce mardi en conférence de presse.
« Ils ont perdu que deux matches depuis le début du championnat »
Roberto De Zerbi a rappelé que l’Atalanta ne s’était inclinée que deux fois cette saison, contre le PSG (4-0) et l’Udinese : « Ils ont perdu que deux matches depuis le début de saison. Un à Paris et un contre l’Udinese. J’ai vu le match contre l’AC Milan et ils méritaient probablement de gagner. Ils ont des joueurs forts, un entraîneur fort. C’est une équipe qui est forte. »