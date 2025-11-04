OM : La fake news qui ne trompe pas De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mercredi soir, l’OM reçoit l’Atalanta, pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions, une équipe qui reste sur une série de six matchs sans victoire. Mais Roberto De Zerbi ne veut pas entendre parler de crise pour autant du côté du club italien et s’attend à un match difficile.

Battue par l’Udinese (1-0) samedi, l’Atalanta n’a remporté aucune de ses six dernières rencontres, avant celle face à l’OM mercredi au Vélodrome. Selon la presse italienne, Ivan Juric pourrait jouer son poste sur les deux prochains matchs de son équipe, mais Roberto De Zerbi ne veut pas entendre parler de crise pour autant.

« Je ne tomberai pas dans le petit jeu de “l’Atalanta est en crise” » « L’Atalanta a toujours été une équipe forte. Jouer contre l’Atalanta est quelque chose de difficile pour tout le monde. Je ne tomberai pas dans le petit jeu de “l’Atalanta est en crise”, non, je n’y crois pas », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce mardi en conférence de presse.