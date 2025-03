OM : Kombouaré se paie Benatia et Longoria !

Axel Cornic

Une semaine après la rencontre face à l’AJ Auxerre, qui a débouché sur une incroyable polémique, l’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver les terrains de Ligue 1. Ce sera face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré, qui lors de sa conférence de presse n’a pas mâché ses mots concernant l’attitude des dirigeants phocéens.

C’est le match d’après. Alors que la polémique autour de l’arbitrage de Jérémy Stinat à Auxerre a monopolisé l’actualité dans le football français, l’OM va devoir tourner la page. Et ça commence par la réception du FC Nantes au Vélodrome dans le cadre de la 24e journée du Championnat, avec Stéphanie Frappart qui sera au sifflet de cette rencontre.

OM - Zidane : Le gros coup tenté par le RC Lens !

➡️ https://t.co/cqPjJiJirM pic.twitter.com/luUQM8KpVD — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 1, 2025

« Mme Frappart sera prête, je n'ai pas de doute là-dessus »

Présent en conférence de presse avant cette rencontre, Antoine Kombouaré a été invité à s’exprimer sur cette polémique concernant l’OM. « C'est clair que les gens vont observer comment Mme Frappart va arbitrer, mais nous, on a juste à faire notre match, à jouer contre l'OM, mettre l'engagement qu'il faut, et faire confiance à son arbitrage. Elle sera prête, je n'ai pas de doute là-dessus » a expliqué le coach du FC Nantes, au sujet de la pression mise sur Stéphanie Frappart.

« Je ne vois pas ce que font un président ou un directeur sportif dans les couloirs »

Le technicien nantais a également été questionné sur le rôle et le champ d’action des dirigeants des clubs de Ligue 1 et on ne peut pas ne pas y voir une petite allusion... à Pablo Longoria ainsi qu’à Mehdi Benatia ! « Mais je ne vois pas ce que font un président ou un directeur sportif dans les couloirs, ou pour venir mettre la pression sur le quatrième arbitre au bord du terrain » a fait remarquer Kombouaré. « On l'a vécu, ça n'amène que des soucis. Je ne sais pas pourquoi les instances ne prennent pas de décision à ce niveau-là ».