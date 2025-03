OM : Il va prendre le coup de grâce à Marseille ?

Amadou Diawara

Après une série de quatre défaites consécutives, le RC Lens a la lourde tâche de se déplacer sur la pelouse de l'OM ce samedi soir. Interrogé sur ce choc, Pierre Ménès a donné son pronostic. Et à en croire le journaliste français, l'OM devrait achever le RC Lens en lui infligeant un cinquième revers de rang.

Le RC Lens est entré dans une spirale infernale le 8 février. Battus sur la pelouse l'OGC Nice (2-0), les Sang-et-Or sont sur une série de quatre défaites de suite. En effet, le club emmené par Will Still s'est incliné contre Strasbourg (2-0, le 16 février), à Nantes (3-1, le 23 février) et face au Havre (4-3, 1er mars).

Une cinquième défaite de suite pour le RC Lens ?

Avant d'affronter l'OM au Vélodrome ce samedi soir, le RC Lens est donc dans de très mauvaises dispositions. D'ailleurs, à en croire Pierre Ménès, les hommes de Roberto De Zerbi vont achever les Sang-et-Or en leur infligeant un cinquième revers d'affilée.

«Je ne vois rien d'autre qu'une victoire de Marseille»

« Marseille - Lens ? Lens reste sur quatre défaites consécutives, donc ce n'est évidemment pas la fête du côté de Bollaert. Bon là, le match a lieu au Vélodrome. J'ai dis qu'ils (les Marseillais) étaient dans une série de matchs assez simples et qu'ils devaient prendre des points. Bon, ils n'en ont pas pris trois contre Auxerre, loin de là. Ils ont gagné contre Nantes, là, c'est Lens. Compte tenu des difficultés actuelles des Nordistes, je ne vois rien d'autre qu'une victoire de Marseille », a estimé Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.