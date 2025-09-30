OM : Il reçoit un avertissement du vestiaire avant son arrivée à Marseille !

Mardi soir lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, Geronimo Rulli va retrouver son ancien club, l’Ajax Amsterdam, qu’il a quitté à l’été 2024 pour rejoindre l’OM. Comme l’a confié Steven Berghuis en conférence de presse, le gardien argentin l’a déjà prévenu que le Stade Vélodrome était prêt à recevoir le club néerlandais.
Trois ans après, le Stade Vélodrome va enfin retrouver la Ligue des champions mardi soir, à l’occasion de la rencontre entre l'OM et l’Ajax Amsterdam. Une grosse ambiance est attendue à Marseille et Geronimo Rulli a déjà prévenu son ancien coéquipier Steven Berghuis.
« Il m’a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir »
« J’ai parlé à Rulli hier (dimanche), il m’a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir. On sait à quoi s’en tenir (sourire) », a confié l’international néerlandais (46 sélections) ce lundi en conférence de presse, lui qui a joué pendant une saison et demie avec Geronimo Rulli à l’Ajax Amsterdam.
« J’étais très enthousiaste à l’idée de venir ici »
« On peut essayer de déjouer cette ambiance en prenant la possession du ballon, mais ce stade reste un obstacle à franchir », a ajouté Steven Berghuis, qui avait hâte de venir à Marseille. « Quand j’ai vu qu’on avait tiré l’OM, j’étais très enthousiaste à l’idée de venir ici »