OM : Il reçoit un avertissement du vestiaire avant son arrivée à Marseille !

Mardi soir lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, Geronimo Rulli va retrouver son ancien club, l’Ajax Amsterdam, qu’il a quitté à l’été 2024 pour rejoindre l’OM. Comme l’a confié Steven Berghuis en conférence de presse, le gardien argentin l’a déjà prévenu que le Stade Vélodrome était prêt à recevoir le club néerlandais.

Trois ans après, le Stade Vélodrome va enfin retrouver la Ligue des champions mardi soir, à l’occasion de la rencontre entre l'OM et l’Ajax Amsterdam. Une grosse ambiance est attendue à Marseille et Geronimo Rulli a déjà prévenu son ancien coéquipier Steven Berghuis.

« Il m’a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir » « J’ai parlé à Rulli hier (dimanche), il m’a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir. On sait à quoi s’en tenir (sourire) », a confié l’international néerlandais (46 sélections) ce lundi en conférence de presse, lui qui a joué pendant une saison et demie avec Geronimo Rulli à l’Ajax Amsterdam.