OM : Humilié par De Zerbi, il répond !

Recruté par l'OM l'été dernier, Lilian Brassier a traversé son aventure marseillaise comme un fantôme. Incapable de s'adapter à la pression phocéenne, le défenseur a également eu du mal à intégrer les conseils de Roberto de Zerbi, qui n'avait pas hésité à le tailler durant un entraînement. Ce vendredi, le joueur lui a répondu.

En difficulté lors de ses six premiers mois à l’OM, Lilian Brassier a mis fin à son calvaire en rejoignant le Stade Rennais en janvier dernier. Quelques semaines plus tôt, le défenseur avait été rappelé à l’ordre par Roberto de Zerbi durant un entraînement.

Brassier réprimandé par De Zerbi

Selon les informations de L’Equipe, le coach de l’OM aurait perdu patience et l’avait rappelé à l’ordre. « Il comprend mieux mes consignes que toi qui es avec moi depuis trois mois » aurait confié De Zerbi en désignant un jeune espoir du club venu s’entraîner avec le groupe principal.

Brassier confirme dans la presse

Lors d’un entretien à So Foot, Brassier a confirmé la véracité de cette information. « Ouais, c’est vrai. C’était surtout une pique pour me faire réagir, on se parlait beaucoup, donc il aimait bien me titiller pour voir ma réaction. C’est comme ça, ça fait partie du truc, je prends. Chacun a sa manière de procéder » a déclaré le défenseur, qui a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Habib Beye.