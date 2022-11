OM : Guendouzi interpelle Dieng et Gueye avant la Coupe du monde

Thibault Morlain

Alors que la Coupe du monde va débuter le 20 novembre prochain, l’OM aura quelques représentants au Qatar. C’est notamment le cas de Matteo Guendouzi, appelé par Didier Deschamps pour représenter l’équipe de France. Et le milieu de terrain a expliqué vouloir croiser Bamba Dieng et Pape Gueye, ses coéquipiers sélectionnés avec le Sénégal.

Matteo Guendouzi fait donc partie des 26 joueurs appelés par Didier Deschamps pour représenter l’équipe de France au Qatar pour la Coupe du monde. Une immense joie bien évidemment pour le joueur de l’OM. Et avant cet événement, l’international français s’est confié pour les médias du club phocéen. L’occasion pour Guendouzi d’interpeller Bamba Dieng et Pape Gueye, qui vont eux disputer le Mondial avec le Sénégal.

« Ça serait marrant »

« Croiser Bamba Dieng et Pape Gueye, ça serait marrant. Pape, je le connais d’un peu plus longtemps. J’ai fait les sélections un peu plus jeune avec lui. Bamba et Pape sont de très bons amis. J’espère vraiment jouer contre eux », a d’abord lâché Matteo Guendouzi.

« Ils ont une belle équipe »