OM : Gros coup dur, une recrue en béquilles !

Suspendu et absent vendredi dernier à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, Facundo Medina pourrait devoir encore patienter avant de faire ses débuts en match officiel avec l’OM. En effet, le défenseur âgé de 26 ans s’est blessé ce mardi à l’entraînement et a quitté la Commanderie en béquilles.
Placé sur le marché des transferts par l’OM après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ne devrait pas être présent pour la réception du Paris FC samedi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, tout comme l’Anglais. Une rencontre que pourrait également rater Facundo Medina.
Medina en béquilles à sa sortie de la Commanderie
Arrivé cet été en provenance du RC Lens, l’international argentin (7 sélections) n’a pas pu participer à la rencontre face à Rennes (1-0) vendredi dernier, car il était suspendu. Il pourrait encore devoir patienter avant de faire ses débuts en match officiel avec l’OM, puisque Facundo Medina s’est blessé ce mardi à l’entraînement.
Un coup reçu à la cheville
Le défenseur âgé de 26 ans a été aperçu en béquilles à sa sortie de la Commanderie. Une blessure confirmée par La Minute OM et Le Phocéen de son côté précise qu’il s’agit d’un coup reçu à la cheville. Facundo Medina a été conduit vers un centre médical afin de passer des examens de contrôle. Incertaine, sa présence contre le Paris FC samedi n’est pas encore compromise à ce stade.