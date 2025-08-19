OM : Gros coup dur, une recrue en béquilles !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Suspendu et absent vendredi dernier à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, Facundo Medina pourrait devoir encore patienter avant de faire ses débuts en match officiel avec l’OM. En effet, le défenseur âgé de 26 ans s’est blessé ce mardi à l’entraînement et a quitté la Commanderie en béquilles.

Placé sur le marché des transferts par l’OM après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ne devrait pas être présent pour la réception du Paris FC samedi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, tout comme l’Anglais. Une rencontre que pourrait également rater Facundo Medina.

Medina en béquilles à sa sortie de la Commanderie Arrivé cet été en provenance du RC Lens, l’international argentin (7 sélections) n’a pas pu participer à la rencontre face à Rennes (1-0) vendredi dernier, car il était suspendu. Il pourrait encore devoir patienter avant de faire ses débuts en match officiel avec l’OM, puisque Facundo Medina s’est blessé ce mardi à l’entraînement.