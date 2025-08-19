«Il lui met une tarte» : Il balance cash sur la bagarre dans le vestiaire de l'OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Temporairement écartés de l’équipe première, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été sanctionnés par l'Olympique de Marseille suite à leur altercation dans le vestiaire vendredi soir, du côté de Rennes. L’ambiance est déjà très tendue dans le groupe de Roberto De Zerbi, de quoi vivement faire réagir le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot.

La première défaite de la saison sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) a donné lieu à des scènes de tension dans le vestiaire de l’OM, et même une bagarre. Contrairement aux premières informations qui avaient fuité, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont bien venus aux mains vendredi soir selon L’Equipe, une bagarre qui n’est pas restée sans conséquence pour les deux joueurs, temporairement exclus de l'équipe première. Daniel Riolo hallucine en observant la situation dans laquelle se retrouve l’OM aujourd’hui.

« C'est lamentable » « C'est lamentable, fustige le journaliste de RMC dans l’After Foot. On est à la première journée, et on est déjà dans un état de nerf total. A tel point que deux joueurs - l'un qui doit partir et l'autre qui est censé être un taulier - se font un tête contre tête, l'autre lui met une tarte l'autre veut répondre, les gens doivent intervenir. On refait un discours sur la taille des c*uilles, on rentre à Marseille et limite état de crise. Dans la foulée, on nous dit : "les deux sont suspendus". Ils sont suspendus de quoi en fait ? Le prochain match, ils sont sur le terrain tous les deux. Les naïfs vont fonctionner dans le truc, il n'y a pas de problème. (...) Ils sont dans l'exagération, ce n'est pas moi. C'est eux qui ont tout fait péter ».