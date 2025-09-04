OM : Greenwood interpellé à l’étranger, la signature tant attendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de ses affaires judiciaires, Mason Greenwood n'est plus le bienvenu en Angleterre. A tel point qu'un changement de sélection est envisagé pour celui qui compte une sélection avec les Anglais en amical. Le numéro 10 de l'OM a d'ailleurs obtenu le passeport jamaïcain et était attendu lors de ce rassemblement pour affronter les Bermudes et Trinité-et-Tobago. Mais Mason Greenwood n'a pas encore signé la lettre qui lui permet d'officialiser son départ de la sélection anglaise. Une signature attendue par Steve McClaren, sélectionneur de la Jamaïcain.

La Jamaïque attend Greenwood ! « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients », estime-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.