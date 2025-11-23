OM : Greenwood à Nice, le coup historique !

Auteur d’un doublé vendredi soir lors de la victoire sur la pelouse de l’OGC Nice (1-5), Mason Greenwood a atteint la barre des 30 buts inscrits en 46 matchs de Ligue 1. Un record pour un joueur de l’OM sous l’ère Frank McCourt, le dernier ayant réalisé cette performance étant Josip Skoblar en 1970.
Co-meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Ousmane Dembélé la saison dernière, Mason Greenwood poursuit sur la même lancée depuis la reprise. Auteur d’un doublé vendredi face à l’OGC Nice (1-5), l’attaquant de l’OM a inscrit ses neuvième et dixième buts, faisant de lui le meilleur buteur du championnat, avec une longueur d’avance sur Joaquin Panichelli.
Du jamais-vu depuis Skoblar
En ajoutant ses 21 réalisations de l’exercice 2024-2025, Mason Greenwood totalise désormais 31 buts en 46 matchs disputés depuis son arrivée à l’OM. Comme indiqué par Stats Foot, il faut remonter à Josip Skoblar en 1970 pour retrouver la trace d’une telle performance pour un joueur de Marseille.
Une première sous l’ère McCourt
Il avait fallu 38 matchs au Yougoslave pour atteindre les 30 buts et avant lui, 34 rencontres pour Gunnar Andersson dans les années 50. Depuis que Frank McCourt en est le propriétaire, Mason Greenwood est donc le premier joueur de l’OM à avoir inscrit 30 buts en aussi peu de matchs disputés.