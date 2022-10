Foot - OM

OM : Grand danger avant la LDC, McCourt peut trembler

Publié le 3 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

L'OM est en très mauvaise posture dans son groupe de Ligue des Champions avant d'affronter le Sporting Portugal. En cas de défaite, il n'y aura plus beaucoup d'espoir de qualification en huitièmes de finale pour les Olympiens. Si tel est le cas, Frank McCourt dira adieu à plusieurs millions d'euros.

Un vent de panique souffle sur Marseille à l'aube de recevoir le Sporting Portugal dans un Vélodrome à huis clos. Avec deux défaites en autant de rencontres, l'OM se rapprocherait d'une nouvelle élimination dès les phases de poule en Ligue des Champions si les Olympiens venaient à s'incliner face aux Portugais. Les conséquences économiques pourraient être énormes pour Frank McCourt.

OM : Pablo Longoria voit très grand pour l'avenir de l'OM https://t.co/9VssEnbZCo pic.twitter.com/aDf4eO686m — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

L'OM en grand danger en C1

Avant le rendez-vous européen le plus important de la saison, le président de l'OM Pablo Longoria explique les raisons de l'échec des siens en Ligue des Champions. « Comme expliquer le début raté en Ligue des Champions ? Il faut avoir une réflexion plus générale. Nous sommes dans un club qui est très exigeant lors qu’on joue cette compétition. C’est normal par rapport à notre histoire et nos ADN. La pression qu’on a en Coupe d’Europe est énorme. (…) La réalité de l’OM, c’est qu’en C1, nous sommes dans le quatrième chapeau. Cela veut dire qu’on affronte des adversaires très forts. Mais il faut tout de même être compétitif : à Tottenham, on a fait un bon match, mais nous n’étions pas satisfaits du résultat. Contre l’Eintracht, il faut reconnaitre que c’est n’était pas un bon match. Mais il y a encore des possibilités » a-t-il confié dans les colonnes de La Provence .

Deux dernières chances pour espérer

Les prochaines rencontres seront cruciales et Pablo Longoria le sait : « La double confrontation contre le Sporting ? On a un match important à domicile, même si c’est difficile sans nos supporters. Nous devrons aussi être très compétitifs au Portugal pour sortir de là avec des possibilités. En Ligue des Champions, même avec des mauvais résultats sur les deux premiers matchs, si tu es performant sur les 3e et 4e journées, tu te donnes une possibilités de te qualifier. »

McCourt pourrait s'asseoir sur un beau chèque

Une élimination de l'OM en phase de poules serait dramatique pour les comptes du club. En moyenne, une qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions rapporte 9,5M€ au club. Une somme non négligeable au vu des finances fragiles de l'OM. De plus, deux matchs en plus offrent une meilleure visibilité au club et engendre plus de revenus grâce à la billetterie. Il ne faudra pas se rater pour les hommes d'Igor Tudor.