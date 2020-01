Foot - OM

OM : Germain, Radonjic… Lesquels méritent d’être titulaires ?

Publié le 1 janvier 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors qu’ils font office d’éternels remplaçants à l’OM, Valère Germain et Nemanja Radonjic pourraient avoir pourtant leur mot à dire. Mais qui faut-il installer en tant que titulaire ?

En attendant le retour de Florian Thauvin qui est éloigné des terrains depuis environ six mois après avoir été contraint de subir une opération, le flanc droit de l’attaque de l’OM a été disputé entre trois profils différents : Valère Germain, Bouna Sarr et Nemanja Radonjic. Mais lequel de ces trois éléments mériterait d’avoir plus de temps de jeu et d’entrer dans les plans d’André Villas-Boas à l’OM.

Radonjic un cran au-dessus ?

Valère Germain et Bouna Sarr, qui ont très régulièrement été annoncé sur le flanc droit de l’attaque de l’OM avec l’absence longue durée de Thauvin cette saison, n’ont pas forcément convaincu. En revanche, et même s’il apparaît plus à l’aise dans un rôle d’ailier gauche qui est son poste de formation, Nemanja Radonjic a été particulièrement décisif ces dernières semaines avec l’OM. Et il semble donc avoir une longueur d’avance sur les autres…