OM : Gattuso se défend face aux critiques

L'OM est qualifié pour la suite de la Ligue Europa après sa victoire face à l'Ajax Amsterdam (4-3). Un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang a permis aux hommes de Gennaro Gattuso de conserver la première place du groupe. Un match qui a accouché de sept buts, dont quatre de l'OM, ce qui contredit les rumeurs sur le football défensif que prônerait Gennaro Gattuso. L'Italien s'en est d'ailleurs défendu.

Gennaro Gattuso est-il arrivé à l'OM avec la volonté de mettre en place un football défensif ? Depuis le début de son mandat dans la cité olympienne, le technicien italien n'arrive pas à beaucoup faire marquer son équipe. Depuis le début de la saison, l'OM n'a marqué que 13 buts, contre 22 la saison dernière au même stade...

«Mais je ne suis pas un défensif, je l'ai démontré aujourd'hui»

Interrogé sur les nombreux buts marqués par son équipe jeudi soir face à l'Ajax Amsterdam (4-3), Gennaro Gattuso s'est défendu sur les rumeurs l'accusant d'être un entraîneur défensif : « C'est important de gagner, c'est la vérité. Après, c'est normal. Si on fait une évaluation, on peut faire mieux. Mais, je le répète, en ce moment, je préfère gagner. C'est important de gagner les matchs. Après, c'est normal. Mais je ne suis pas un défensif. Mes équipes doivent jouer au football. Je l'ai démontré aujourd'hui. J'ai joué ainsi parce que c'était le bon moyen. Parce que si tu mets le cadenas, tu peux perdre les mêmes buts. On ne sait pas quelle est la bonne façon de jouer . »

