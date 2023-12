OM : Gattuso fait une demande spéciale, son voeu est exaucé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi, à la veille de recevoir Clermont, Gennaro Gattuso avait interpellé le public du Vélodrome pour aider son équipe à obtenir les trois points sur sa pelouse. Une mission remplie par les joueurs de l’OM, mais également les supporters marseillais qui ont bien répondu présent. Un soutien que savoure l’Italien.

« Je voudrai lancer un appel au public ». À l’occasion du traditionnel point presse se tenant à la veille de la réception de Clermont, Gennaro Gattuso en avait appelé au soutien du public marseillais pour permettre à l’OM d’enchaîner. « On a besoin que tout le stade pousse l'équipe. C'est grâce aux supporters qu'on arrive à faire ce genre de performances », disait l’Italien, qui a été écouté.

Gattuso lance un appel aux supporters, qui répondent présent

Ce dimanche, le Vélodrome était en effet présent pour soutenir son équipe, sortie victorieuse de son match contre Clermont (2-1). L’OM fait preuve d’une efficacité redoutable à domicile, avec seulement deux buts encaissés cette saison, et une série de onze matches sans défaite toujours en cours. Après la victoire, Gennaro Gattuso a salué l’engouement des supporters.

Problème pour l'OM, les cadres interpellent le vestiaire https://t.co/SmdeGUKqlW pic.twitter.com/f4BvzcfSpJ — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

« Je ne veux pas faire le fayot, je le pense du fond du cœur »