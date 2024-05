OM : Gasset met un coup de pression à son vestiaire

Hugo Chirossel

Trois jours après sa victoire face à Lorient (3-1), l’OM se déplace sur la pelouse du Stade de Reims mercredi, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Il restera ensuite une rencontre à Marseille, dimanche au Havre, pour espérer se qualifier pour une coupe d’Europe. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a fait passer un message à ses joueurs avant ces deux matchs décisifs.

L’OM s’apprête à mettre un terme à une saison faite de hauts et de bas. Si Marseille a atteint les demi-finales de la Ligue Europa, le parcours en championnat a été bien plus décevant. Mais les Olympiens peuvent toujours espérer se qualifier en coupe d'Europe la saison prochaine. Pour y parvenir et terminer à la sixième place du championnat de France, cela passera par deux victoires lors de leurs deux derniers matchs, mercredi à Reims et dimanche au Havre.

« Chacun a ses problèmes et là il faut prendre les 23 ou 24 et parler avec eux »

« Il faut que les joueurs sentent qu'on réfléchit et que l'objectif est encore devant nous. Qu’on a des choses à se faire pardonner, mais si on réussit les deux matchs, on aura fait pas mal, on dira, pour l'Olympique de Marseille », a déclaré Jean-Louis Gasset ce mardi en conférence de presse. « Chacun a ses problèmes et là il faut prendre les 23 ou 24 et parler avec eux. Voir physiquement et mentalement comment ils sont. Il y a des gens qui digèrent mal l’élimination, la performance. Il faut remonter le moral pour que le joueur se retrouve, c'est le bon moment, je rentre et je fais gagner. »

« S’il y a des gens qui ne sont pas concernés, je ne les ferai pas jouer demain »