OM : Gasset se lâche sur son départ

Arrivé en février dernier pour succéder à Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset va diriger ses deux derniers matchs en tant qu’entraîneur de l’OM, mercredi à Reims et dimanche face au Havre. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien français de 70 ans s’est exprimé sur son départ à venir et le bilan qu’il fait de son passage à Marseille.

Trois mois après son arrivée, Jean-Louis Gasset s’apprête à mettre un terme à son aventure à l’OM, lui qui partira au terme de son contrat à la fin de la saison. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien français âgé de 70 ans a fait un premier bilan de son passage à Marseille. Satisfait du parcours en Ligue Europa, il souhaite tout de même qualifier l’OM pour une coupe d'Europe avant de s’en aller.

« Je pourrai partir la conscience tranquille »

« Je juge sur ce que j’ai accompli. Quand vous arrivez fin février, vous vous fixez un objectif. Donc passer le plus de matchs européens possible, passer le plus de tours et prendre le plus de points pour finir à la place la plus haute qu’on peut. Aujourd’hui, si on finit européen, et qu’on soit allé en demi-finale de la coupe d’Europe, je pourrai partir la conscience tranquille », a déclaré Jean-Louis Gasset, à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Stade de Reims.

