OM : Fiasco pour Gattuso, McCourt va s'arracher les cheveux ?

Lors du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir, Gennaro Gattuso a concédé sa deuxième défaite depuis qu’il est devenu l’entraîneur de l’OM. En trois rencontres de Ligue 1, les Olympiens ont obtenu trois points sous les ordres du technicien italien. C’est le plus mauvais départ pour un entraîneur du club marseillais depuis l’ère Rudi Garcia.

Si l’OM a tout de même montré des progrès dans le jeu, il a malgré tout concédé sa troisième défaite en championnat de la saison samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice (1-0). Une défaite frustrante pour les Olympiens qui se sont procurés les meilleures occasions au cours de cette rencontre. Gennaro Gattuso s’est voulu positif après le coup de sifflet final et a assuré que l’OM est dans la bonne direction.

Seul Garcia a fait pire que Gattuso

Battu par l’AS Monaco (3-2) pour son premier match en tant qu’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso a ensuite décroché sa première victoire avant la trêve internationale lors de la réception du Havre (3-0). Cela fait donc un bilan de trois points obtenus en trois matchs pour le technicien italien, soit un des pires départs pour un entraîneur marseillais en championnat. En effet, depuis que Frank McCourt est propriétaire de l'OM, seul Rudi Garcia avait fait pire. L’actuel entraîneur de Naples avait démarré par un match nul contre le PSG (0-0), puis les Girondins de Bordeaux (0-0), avant de s’incliner face à Montpellier (3-1).

Villas-Boas, Sampaoli, Tudor et Marcelino ont fait mieux

André Villas-Boas quant à lui avait connu la défaite dès son premier match lors de la réception du Stade de Reims (0-2), avant d’enchaîner avec un match nul à Nantes (0-0) puis une victoire à Nice (1-2). En ce qui concerne Jorge Sampaoli, il avait obtenu deux victoires lors de ses trois premiers matchs de championnat face à Montpellier (2-3) et l’ASSE (3-1), et avait été tenu en échec par Bordeaux (2-2). Igor Tudor quant à lui avait démarré fort avec une large victoire lors de la réception de Reims (4-1), avant d’enchaîner avec un nul à Brest (1-1) et une victoire contre le FC Nantes (2-1). Enfin, Marcelino avait été invaincu pour ses trois premiers matchs en Ligue 1 à l’OM, avec des victoires contre Reims (2-1) et Brest (2-0), ainsi qu’un match nul à Metz (2-2)