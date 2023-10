L'OM est interpellé par son bourreau

Arnaud De Kanel

Deuxième défaite en trois matchs de Ligue 1 pour Gennaro Gattuso. Samedi soir, l'OM a chuté sur la pelouse de l'OGC Nice, qui prend donc les commandes de la Ligue 1 et qui reste invaincu. Du pur bonheur pour le coach Francesco Farioli, concentré sur la prochaine rencontre et également très élogieux envers l'OM.

Coup d'arrêt pour l'OM. Malgré un groupe au complet, Gennaro Gattuso n'a pas su trouver la faille tactique dans le dispositif de Francesco Farioli. Le duel 100% italien a donc tourné à l'avantage du jeune coach de l'OGC Nice, heureux de ce résultat qui permet à son équipe d'être leader de Ligue 1 avant le match de l'AS Monaco.

«Marseille est une équipe de grande valeur»

Très fair play, Francesco Farioli a tenu à rendre hommage à son adversaire. « Marseille est une équipe de grande valeur, avec des milieux de très haut niveau, capables de résoudre beaucoup de situations même sous forte pression. On a fait un match solide. En première mi-temps, on a alterné pressing et défense organisée. En 2e mi-temps, on a récupéré 4 ou 5 ballons qui auraient pu être décisifs. Mais l'organisation de Marseille a été très bonne. Le match a été très équilibré à tous les niveaux. Cela aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre », a déclaré le coach de l'OGC Nice dans des propos relayés par L'Equipe . Après avoir battu l'OM, il est tourné sur le prochain match face à Clermont.

«Ce début de saison est très positif»