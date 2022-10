Foot - OM

OM : En pleine crise, l’appel de Clauss aux supporters

Publié le 28 octobre 2022 à 18h45

Axel Cornic

Avec une seule victoire lors des cinq dernières rencontres entre Ligue 1 et Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille traverse une période délicate. Ce samedi face à Strasbourg les Marseillais auront une occasion de se relancer et Jonathan Clauss a tenu à envoyer un message aux supporters de l’OM.

Tout allait si bien.. peut-être trop bien ? Dauphin du PSG et de plus en plus proche d’une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’OM a plongé début octobre avec une défaite face à l’AC Ajaccio, sur sa pelouse du Vélodrome (2-1).

« Ce match de Strasbourg est presque considéré comme une finale »

La série noire a continué, avec tout récemment une défaite face à Francfort en Ligue des Champions (2-1) et Jonathan Clauss est conscient qu’il faudra relancer la machine ce samedi, face au RC Strasbourg. « Ce match de Strasbourg est presque considéré comme une finale. On ne se projette pas, on prend match après match » a-t-il expliqué, lors de la conférence de presse de ce vendredi. « On a su intelligemment aborder les matchs les uns après les autres. Samedi, il faut mettre un terme à cette mauvaise tendance ».

« C'est à nous d'inverser la tendance et de faire que tout redevienne comme il y a un mois et demi »