OM : Dimitri Payet écrit l'histoire, il lâche ses vérités

Publié le 8 octobre 2022 à 23h00

Buteur face à l’AC Ajaccio ce samedi, Dimitri Payet avait montré sa joie au moment de célébrer son but. Le joueur a réussi à franchir la barre des 100 réalisations en Ligue 1. Malgré ce but, l’OM a concédé sa première défaite de la saison sur sa pelouse. À l’issue de la rencontre, l’international français a donné ses impressions sur ce pallier symbolique.

Ce samedi, l’OM concédait sa première défaite de la saison sur sa pelouse face à l’AC Ajaccio (1-2). Pourtant, la rencontre avait très bien débuté pour le club marseillais avec l’ouverture du score de Dimitri Payet sur pénalty. Le Français avait laissé exploser sa joie au moment de célébrer son but, mais également montré son émotion palpable.

OM : Ecarté encore par Tudor, Payet lâche une grosse mise au point https://t.co/ga7HYPlO2j pic.twitter.com/bsC4nvoDek — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

« OM je t'aime »

Buteur sur pénalty, Dimitri Payet s’offrait son 100e but de sa carrière en Ligue 1. Une barre franchit 16 ans après ses débuts dans le championnat français avec le FC Nantes. Il devient le premier joueur de l'histoire du championnat français à dépasser la barre symbolique des 100 buts, mais aussi celle des 100 passes décisives .Après avoir trouvé le chemin des filets, il avait exhibé un maillot avec ce message. « Vous êtes mes 100, OM je t'aime » pouvait-on lire sur le maillot de Dimitri Payet.

« C'est désormais fait, je suis très content »

Juste après la rencontre, Dimitri Payet est arrivé le visage fermé devant les micros de Prime Video . Il a tout de même avoué sa satisfaction d’atteindre ce palier. « C'est un cap important dans une carrière. J'avais déjà dépassé cette barre avec les passes décisives. Il ne me manquait plus que ce but pour le double-double. C'est désormais fait, je suis très content »

« C'était un objectif personnel »