OM : Après sa blessure, Jonathan Clauss lâche un message fort

Publié le 6 octobre 2022 à 10h00

Bernard Colas

Si l’OM a remporté trois points précieux face au Sporting CP (4-1) mardi en Ligue des champions, Igor Tudor a perdu Jonathan Clauss, sorti sur blessure. Alors que l’inquiétude était de mise, l’international français souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et sera absent une dizaine de jours, et le principal intéressé a déjà hâte de revenir.

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé le chemin de la victoire en Ligue des champions face au Sporting CP (4-1) et s’est relancé dans son groupe. Dans un Stade Vélodrome vide, les hommes d’Igor Tudor ont parfaitement réagi à l’ouverture du score portugaise dès la première minute par l’intermédiaire d’Alexis Sanchez, Amine Harit, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba, mais tout n’a pas été parfait pour autant au cours de la rencontre, puisque le club phocéen a perdu Jonathan Clauss sur blessure.

Sorti sur blessure, Jonathan Clauss a reçu des nouvelles rassurantes

Sorti après trente minutes de jeu, Jonathan Clauss s’est fait peur alors que l’OM a entamé un marathon avant la Coupe du monde. Finalement, l’ancien joueur du RC Lens souffre d'une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et sera absent une dizaine de jours. Une nouvelle rassurante pour l’international français, qui manquera les matches contre Ajaccio (8 octobre) et le Sporting CP (12 octobre), déjà pressé de retrouver les terrains.

« Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers »