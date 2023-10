OM : Deschamps prépare un retour inattendu

Jean de Teyssière

En période de Coupe du monde de rugby, le football a aussi sa place et prendra toute la lumière ce jeudi, avec la liste de l'équipe de France qui sera annoncée par Didier Deschamps. Une liste qui pourrait comporter des surprises puisqu'un an après sa dernière sélection, et après avoir manqué la Coupe du monde au Qatar, Jonathan Clauss pourrait faire son grand retour.

Didier Deschamps va annoncer ce jeudi, à 14h, au siège de la Fédération Française de Football, la liste des joueurs sélectionnés pour affronter les Pays-Bas pour les éliminatoires de l'Euro 2024 et l'Écosse, en amical. Une liste qui pourrait comporter un retour.

Pas de Kanté, ni de Zaïre-Emery

Les performances de Warren Zaïre-Emery avec le PSG, l'ayant conduit au capitanat de l'équipe de France espoirs ne suffisent pas encore à convaincre Didier Deschamps à le sélectionner. Il faut dire que son âge, 17 ans est vraisemblablement un frein à une candidature potentielle en équipe de France. Ngolo Kanté, qui joue désormais du côté d'Al-Ittihad en Arabie saoudite ne fera pas son retour.

Clauss de retour ?

La grande surprise pourrait être en défense puisque plus d'un an après sa dernière sélection en Bleu le 25 septembre dernier, Jonathan Clauss, le latéral droit de l'OM devrait faire son retour en équipe de France. Ses performances n'ont vraisemblablement pas laissé Deschamps indifférent...