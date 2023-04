OM : Deschamps le snobe au Qatar, la blessure est terrible

La rédaction

Jonathan Clauss a traversé de rudes épreuves durant sa carrière mais celle vécue en novembre fait partie des pires. Appelé en septembre à porter le maillot de l'équipe de France, Jonathan Clauss s'attendait à faire partie de la liste des joueurs présents au Qatar, surtout avec le faible vivier à ce poste chez les Bleus. Mais il n'en était rien puisque Deschamps ne l'a pas appelé. S'il dit avoir réussi à s'en remettre, la cicatrice est encore douloureuse.

En janvier dernier, Jonathan Clauss évoquait au micro de Canal+ cette douloureuse expérience : « La veille, je me réveille à 2h du matin. J’ai eu une intuition comme quand tu passes le bac et que tu te dis ‘je ne l’ai pas’. Je pensais que ce n’était pas possible. Je tourne dans mon lit, je vais sur Twitter et je vois les premières 'infos’ qui disent que je serais hors course, pour un changement de système. J’ai une petite 'adrénaline’, je me dis 'ce n’est pas possible’. Au final, à 20h, je n’avais pas de mots. J’étais dans le vide, dans le flou total pendant une heure… »

« Comment en vouloir à Deschamps ? »

Cependant, Jonathan Clauss, le latéral droit de l'OM, affirmait aussi ne pas en vouloir au sélectionneur Didier Deschamps et d'être re-motivé pour retrouver un jour les Bleus : « Comment en vouloir à Didier Deschamps alors que c’est celui qui m’a fait toucher l’équipe de France du bout du doigt, alors qu’il y a 10 ans j’étais au fond du gouffre ? C’est à moi de faire en sorte d’être indiscutable. »

