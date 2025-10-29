OM - De Zerbi : Un grand changement annoncé en direct !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur l'OM de Roberto De Zerbi. D'après le journaliste français, le club olympien n'est pas encore une très grande équipe, mais il va bientôt le devenir grâce à son entraineur, qui lui permet d'être plus ambitieux.

L'OM est passé par toutes les émotions ces dernières semaines. Après sa défaite contre le Real Madrid (2-1, le 16 septembre), le club emmené par Roberto De Zerbi a enchainé cinq victoires consécutives. L'OM de Pablo Longoria a d'ailleurs frappé un grand coup en battant à la fois le PSG (1-0, le 22 septembre), le RC Strasbourg (2-1, le 26 septembre) et l'Ajax (4-0, le 30 septembre). D'ailleurs, l'OM était en tête du championnat de France avant la dernière journée de Ligue 1. Toutefois, l'OM est actuellement sur une série de deux défaites de suite (contre le Sporting et face au RC Lens).

«Je crois en lui» D'après Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, un grand avenir attend l'OM. « Roberto De Zerbi ? Je crois en lui et je sais que ce qu'il veut mettre en place, c'est très intéressant. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il soit regagné par une sorte d'anxiété dès qu'il a un ou deux résultats un peu moins bons. Et c'est sûr que deux défaites de suite pour l'OM, c'est dur. Si t'es vraiment une équipe qui a progressé, ces deux matches-là tu les gagnes. Le message qui aurait été envoyé si l'OM avait gagné ces deux matches-là aurait été hyper puissant », a confié le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.