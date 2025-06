OM : De Zerbi snobe le PSG, c’est confirmé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi a tenu ses promesses. Comme il l’avait annoncé, l’entraîneur de l’OM a choisi de ne pas regarder la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter. Le technicien s’est rendu en Italie pour assister à un concert. Cela ne l’a pas empêché de livrer son analyse du match.

De Zerbi a loupé le PSG

« Non, j’étais au concert de Vasco Rossi à Turin avec ma fille. Quand Vasco chante ou donne une interview, je coupe tout. Je vais faire plusieurs dates avec ma fille, c’est notre moment ensemble. Vasco me touche plus que le football. Il me fait pleurer, réfléchir. Je n’ai même pas envie de le rencontrer pour ne pas risquer d’être déçu. Parce qu’il est resté cohérent toute sa vie. Comme Maradona. Ils ont payé le prix de leur sincérité. Beaucoup de gens parlent, mais mènent une vie différente. Pas eux. Ils ont été droits, et c’est rare aujourd’hui » a confié De Zerbi au podcast italien Supernova.