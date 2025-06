OM : «Si on me manque de respect…», le gros coup de pression de De Zerbi

Après sa première saison à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a accordé un long entretien à un média italien, où il raconte tout ce qu’il a vécu dans le sud de la France. Et l’entraineur marseillais a également lâché un gros indice sir sn avenir, avec un petit message lancé à ses dirigeants.

La stabilité, ce n’est pas vraiment la spécialité de Marseille. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence, l’ OM a souvent changé d’entraineur et cela a notamment été le cas la saison dernière, avec plusieurs personnes qui se sont succédé sur le banc sans jamais y rester très longtemps. Mais une solution semble avoir été trouvée...

Sous contrat jusqu’en juin 2027 , Roberto De Zerbi est en effet pressenti pour rester l’entraineur au moins jusqu’à la fin de saison prochaine. Mais attention, car l’Italien est réputé imprévisible et pourrait bien claquer la porte de l’ OM en cas de désaccord avec les dirigeants !

« Ce qui compte pour moi, c'est la relation »

C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre ce jeudi, dans un entretien accordé au journaliste italien Alessandro Cattelan, dans le podcast Supernova. « Ce qui compte pour moi, c'est la relation : si on me manque de respect et d'honnêteté, même avec un contrat, je partirai. Mais si ces conditions sont réunies, je tiendrai ma promesse » a confié Roberto De Zerbi.