Mercato - OM : La surprise à 2M€ qui peut tout changer ?

Axel Cornic

Arrivé en provenance de l’AC Milan lors du mercato hivernal, Ismaël Bennacer pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille après seulement six mois. Son option d’achat à 12M€ n’a pas été levée et la presse italienne annonce déjà des nouvelles destinations pour lui, avec notamment la Fiorentina qui se serait manifestée.

Tout le monde pensait qu’il pouvait s’installer dans le milieu marseillais. Pourtant, Ismaël Bennacer n’a pas vraiment impressionné ces derniers mois à l’OM et du côté de l’AC Milan on pourrait bien voir son option d’achat à 12M€ partir en fumée. En effet, les dirigeants phocéens estiment que ce montant est beaucoup trop élevé et chercheraient donc d’autres solutions.

Quel avenir pour Bennacer ? De l’autre côté des Alpes on annonce déjà un retour de Bennacer à l’AC Milan, où il n’aurait toutefois plus sa place. Ainsi, un nouveau départ est annoncé et plusieurs sources ont évoqué ces dernières heures des contacts avec la Fiorentina, qui apprécierait tout particulièrement le profil de l’international algérien.