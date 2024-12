OM : De Zerbi régale, un record historique est tombé !

Thomas Bourseau

Certes, tout n’a pas été rose pour Roberto De Zerbi à l’OM ces dernières semaines et notamment en raison des revers concédés face au PSG (0-3) et l’AJ Auxerre (1-3). Toutefois, globalement, l’équipe entraînée par le technicien transalpin propose du spectacle et surtout des buts à ses supporters. Si bien qu’un record d’efficacité vieux de 70 ans a été établi dimanche contre l’AS Monaco (2-1).

Ce n’était plus arrivé depuis le 14 septembre dernier avec la réception de l’OGC Nice (2-0). Dimanche soir, pour ce qui était le sommet de la 13ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se mesurait à l’AS Monaco, concurrent direct pour la place de dauphin du PSG voire de la course au titre. Le choc a tourné en la faveur de l’OM à l’Orange Vélodrome pour ce qui était son premier succès à domicile en près de trois mois.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

30 buts pour l’OM après 13 journées de Ligue 1...

Luis Henrique et Mason Greenwood ont répondu à Aleksandr Golovin, permettant à l’OM de s’imposer 2 buts à 1. Ce furent les 29ème et 30ème réalisations du groupe entraîné par Roberto De Zerbi depuis leur coup d’envoi de cette saison 2024/2025 de Ligue 1 le 17 août dernier à Brest (5-1).

...une première depuis 1954 !

Et ce chiffre 30 est tout sauf anodin. Comme Ouest-France le souligne ce lundi, c’est tout simplement le meilleur bilan de l’Olympique de Marseille à ce stade de la saison, à savoir après 13 journées de Ligue 1, depuis 1954. La méthode Roberto De Zerbi fait donc des ravages offensivement parlant puisque l’OM a fait tomber un record vieux de 70 ans. Rien que ça…