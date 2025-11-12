OM : De Zerbi, le problème qui lui coûte très cher !

On n'est désormais plus surpris quand on le voit, Roberto De Zerbi est un entraîneur sanguin sur le bord du terrain. Un comportement qui plait aux fans de l'OM, mais voilà que cela pourrait être finalement un point faible pour l'Italien. C'est ce que pense Laure Boulleau qui a expliqué comment le caractère de De Zerbi pouvait desservir l'OM.
Après 4 journées de Ligue des Champions, l'OM compte 1 victoire pour 3 défaites. Ayant multiplié les erreurs, le club phocéen s'est auto-sabordé à de nombreuses reprises. Benjamin Pavard, Emerson... Il y a de nombreux fautifs. Et voilà que Roberto De Zerbi ne serait pas exempt de tout reproche à l'OM.
« Il y a quelque chose qui me perturbe sur son coaching »
C'est Laure Boulleau qui a parlé du problème avec Roberto De Zerbi qui minerait l'OM. A l'occasion du Canal Football Club, la désormais consultante a ainsi expliqué : « De Zerbi, il y a quelque chose qui me perturbe sur son coaching ».
« Ça l'empêche d'avoir une lucidité, un recul nécessaire »
« Il est tellement impliqué émotionnellement, je trouve que ça l'empêche d'avoir une lucidité, un recul nécessaire sur l'analyse instantanée de ce qui se passe sur le terrain, pour changer de système en cours, pour faire des changements. Je trouve que sa gestion émotionnelle peut le mettre à défaut sur son coaching. Lui aussi a besoin de progresser », a poursuivi Laure Boulleau à propos de Roberto De Zerbi.