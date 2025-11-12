OM : De Zerbi, le problème qui lui coûte très cher !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On n'est désormais plus surpris quand on le voit, Roberto De Zerbi est un entraîneur sanguin sur le bord du terrain. Un comportement qui plait aux fans de l'OM, mais voilà que cela pourrait être finalement un point faible pour l'Italien. C'est ce que pense Laure Boulleau qui a expliqué comment le caractère de De Zerbi pouvait desservir l'OM.

Après 4 journées de Ligue des Champions, l'OM compte 1 victoire pour 3 défaites. Ayant multiplié les erreurs, le club phocéen s'est auto-sabordé à de nombreuses reprises. Benjamin Pavard, Emerson... Il y a de nombreux fautifs. Et voilà que Roberto De Zerbi ne serait pas exempt de tout reproche à l'OM.

« Il y a quelque chose qui me perturbe sur son coaching » C'est Laure Boulleau qui a parlé du problème avec Roberto De Zerbi qui minerait l'OM. A l'occasion du Canal Football Club, la désormais consultante a ainsi expliqué : « De Zerbi, il y a quelque chose qui me perturbe sur son coaching ».