OM - De Zerbi : Le clash en direct !

Malgré sa première saison réussie avec l'OM, ponctuée par une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a subi un tacle ce lundi. En effet, Christophe Dugarry s'en est pris à l'entraineur italien, mettant en lumière tous ses caprices depuis son arrivée à Marseille.

«Il a accepté le boulot De Zerbi, on ne l’a pas menacé»

« Prendre De Zerbi aujourd’hui, à je ne sais pas combien de salaires, avec en plus une armée mexicaine de sept adjoints, plus les joueurs qu’il veut : "celui là je le veux, celui là je ne le veux plus". Il est toujours en train de pleurer, il se plaint des arbitres… Le mec de Strasbourg il travaille, il bosse, je ne l’ai pas entendu se plaindre avec un budget trois fois moins important. C’est pas le même contexte, ok, mais il a accepté le boulot De Zerbi, on ne l’a pas menacé », a pesté Christophe Dugarry, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi.