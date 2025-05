OM : De Zerbi fuit Marseille, «c’est gravissime»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs jours, l’OM participe à un stage en Italie, histoire de préparer aux mieux les dernières rencontres de championnat et, peut-être, fuir la pression marseillaise. Selon certains, Roberto de Zerbi aurait pris cette décision pour s’éloigner de la fameuse taupe recherchée au club. Ancien journaliste, Pierre Ménès a évoqué cette théorie dans l’une de ses vidéos.

L’OM a repris sa marche en avant. Après avoir battu un Montpellier déjà au fond du trou, le club marseillais a écrasé Brest au Vélodrome. Est-ce le résultat de la mise au vert organisée par Roberto de Zerbi ? Rien n’est sûr. En tout cas, les joueurs se disent ravis de cette initiative. Après la rencontre, plusieurs membres du vestiaire ont pris la parole pour vanter les mérites de ce stage qui, selon certains, permet à l’OM de s’éloigner d’une taupe, qui dévoilerait des informations confidentielles à la presse.

« Partir pour éloigner la taupe ? Si c’est ça c’est gravissime »

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a évoqué cette théorie. « Partir pour éloigner la taupe ? Si c’est ça c’est gravissime. A un moment donné, il faut bien se rendre compte que l’OM ne va pas passer toute sa semaine à Rome. Donc la taupe attend tapie dans l’ombre, si taupe il y a. Je n’y crois pas pour moi, c’est de la tarte à la crème, du folklore marseillais. Ça ne veut pas dire grand-chose. La victoire est large parce qu’il y avait un Gouiri en feu. Maintenant tu attends la confirmation face au LOSC » a-t-il confié.

De Zerbi assume sa décision

En évoquant ce stage dimanche dernier, Roberto de Zerbi n’a pas évoqué cette histoire de taupe, mais a tenu à remercier ses joueurs, engagés dans une mission commando pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. « C’est la meilleure décision pour le club, pour l’OM. Mardi, on va travailler, on va être tous ensemble et repartir en Italie. Ce n’est pas une punition. Les joueurs sont contents. Il faut donner le crédit aux joueurs, ce sont des chouettes mecs, a tenu a expliquer l’entraîneur de l’OM. Parfois on perd des points car on n’a pas forcément la bonne attitude ou la bonne concentration » avait lâché l’entraîneur de l’OM.