L'échange surréaliste à l'OM !

Roberto De Zerbi a pris le Stade Brestois et son collègue Eric Roy à contrepied dimanche dernier. Habitué à opter pour une défense à cinq, le coach de l'OM est repassé à quatre à la grande surprise des Brestois battus au Vélodrome (4-1). Valentin Rongier a révélé une croustillante anecdote avec Ludovic Ajorque.

Pendant une grande partie de la saison, Roberto De Zerbi a aligné une arrière-garde à cinq défenseurs et trois axiaux. C'était même devenu une routine, au point où les adversaires de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 étaient habitués à leur faire face dans le système tactique en question.

«C'est vrai que quand tu vois une équipe qui joue toute l'année à cinq...»

Après un premier stage de quatre jours à Rome la semaine dernière, Roberto De Zerbi a aligné une défense à quatre dans la foulée d'une discussion avec le vestiaire de l'OM comme Valentin Rongier l'a révélé en interview avec RMC Sport. Une surprise pour le Stade Brestois, dernière victime de l'OM en championnat dimanche dernier (4-1).

« On a réussi à contrer leur préparation de match parce que c'était aussi ça le but du coach. Il a toujours un coup d'avance. C'est vrai que quand tu vois une équipe qui joue toute l'année à cinq, tu prépares ton match comme s'ils allaient jouer à 5 ».

«Il a observé, il regarde et il dit "Mais pourquoi vous jouez à 4?" Moi, j'ai rigolé…»

Le milieu de terrain de l'OM a poursuivi en révélant une anecdote surprise issue d'une discussion avec Ludovic Ajorque, attaquant du club breton. « D'ailleurs, à ce propos, dès qu'on a commencé le match, Ludovic Ajorque, avec qui j'ai joué à Nantes, m'a dit "Mais pourquoi vous jouez à 4?" On sentait qu'il était un peu perdu et qu'il s'est dit "Merde, on a préparé le match sur une défense à 5 et là ils se mettent à 4". Donc voilà, c'était très bien vu. Avant de commencer ! Il a observé, il regarde et il dit "Mais pourquoi vous jouez à 4?" Moi, j'ai rigolé… ».