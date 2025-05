Polémique - Greenwood : Le vestiaire de l'OM répond !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant les deux derniers succès de l'OM en championnat, il semblait que plus rien n'allait à Marseille. Les résultats ne suivaient plus et l'ambiance n'était pas au beau fixe comme les sorties médiatiques d'Adrien Rabiot l'attestaient. Une polémique avec Mason Greenwood avait éclaté, Valentin Rongier a livré ses vérités.

Bien que l'OM ait renoué avec la victoire face à Montpellier (5-1) et le Stade Brestois (4-1) récemment, les résultats précédents ces succès laissaient à désirer. Au même titre que le manque d'implication de Luis Henrique et surtout de Mason Greenwood avait semblé agacer Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Hojbjerg d'après divers médias.

«Plus on est proche de ses partenaires, plus on peut se permettre de dire les choses droit dans les yeux»

Invité à s'exprimer sur la question pendant le ritiro de l'OM à Rome, Valentin Rongier a tenu un discours clair. « Sans entrer dans la polémique, il a parfois été question de joueurs qui faisaient moins d'efforts que d'autres. Est-ce qu'un stage comme ça vous donne encore plus envie de vous surpasser ? Moi, j'ai toujours réfléchi comme ça dans le foot. Je pense que plus on est proche de ses partenaires, plus on peut se permettre de dire les choses droit dans les yeux ».

«S'il y en a un qui fait moins les efforts, on a plus de facilité à lui dire»

« Donc, à ce niveau-là, c'est sûr et certain que ça nous aide. S'il y en a un qui fait moins les efforts, on a plus de facilité à lui dire quand on passe des semaines comme ça ensemble et qu'on crée du lien. Dans ce sens-là, oui, ça nous apporte, c'est sûr ». a conclu Valentin Rongier en interview pour RMC Sport.