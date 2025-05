OM - «Je m'en fous» : Pierre Ménès balance sur De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les nommés des Trophées UNFP ont été dévoilés, une absence fait grandement parler à savoir celle de Roberto De Zerbi, qui ne fait pas partie des cinq nommés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison. Une absence qui ne semble pas perturber Pierre Ménès, pas vraiment intéressé par ces récompenses individuelles.

Les nommés de toutes les catégories des Trophées UNFP ont été dévoilés. Et l'OM est très peu représenté puisque seul Geronimo Rulli est nommé parmi les cinq en course pour le titre de meilleur gardien. Et l'absence de Roberto De Zerbi fait grandement parler alors que Luis Enrique, Adi Hütter, Eric Roy, Liam Rosenior et Bruno Genesio se disputeront le trophée de meilleur entraîneur. Mais cela ne semble pas choquer Pierre Ménès.

De Zerbi absent aux Trophées de champions, Pierre Ménès s'en fiche

« Je n'ai pas à touver ça logique. Je m'en fous. Maintenant, souvenons du début de saison quand on pensait que l'OM pouvait concurrencer un PSG amoindri par le départ de Kylian Mbappé, et on se retrouve à trois journées de la fin où on ne sait pas si l'OM sera en Ligue des champions. Et c'est gravissime ! », s'inquiète-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d'en rajouter une couche à ce sujet.

«C'est gravissime pour le club»

« C'est gravissime pour le club d'un point de vue financier. Et c'est quand même un échec sportif. Je suis désolé mais l'effectif de l'OM dès qu'il a été bâti doit terminer tranquillement deuxième de cette Ligue 1. Et s'il n'y est pas arrivé, c'est aussi la faute de De Zerbi qui n'a pas forcément toujours fait les bons choix et qui s'est entêté dans une tactique qui n'était pas toujours adaptée notamment pour les matches au Vélodrome, avec une équipe pas assez tournée vers l'offensif. Il a été obnubilé par ses problèmes défensifs et qu'il n'a pas trop voulu changé », ajoute Pierre Ménès.