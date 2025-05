Malaise avec Greenwood : Coup de poker à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi a refait confiance à ses premiers amours à l'OM du début de saison : un 4-3-3 avec Mason Greenwood à droite et Luis Henrique à gauche. Le coup de poker gagnant de l'Italien face à Brest. Et Valentin Rongier a validé ce « retour à la normale ».

En début de saison, Mason Greenwood brillait sur son aile droite dans un 4-3-3 signé Roberto De Zerbi. Toutefois, un changement de système a été opéré au fil de l'exercice. L'attaquant anglais a retrouvé un 4-3-3 dimanche dernier pendant la réception du Stade Brestois à l'Orange Vélodrome.

«Le fait de changer, ça, ça a remis tout le monde en mode éveil»

Un choix parfait du point de vue de Valentin Rongier. Le milieu de terrain de l'OM a validé ce changement tactique qui a cassé la routine dans laquelle le groupe marseillais était tombé à ses yeux. « L'être humain est comme ça. Dès qu'on tombe dans une routine, on perd un peu le peps. Et là, le fait de changer, ça, ça a remis tout le monde en mode éveil. Et le fait aussi de mettre Luis (Henrique) et Mason (Greenwood) dans leur position préférentielle ».

«Ils se sentent bien, l’équipe se sent bien»

Que ce soit Mason Greenwood et Luis Henrique qui auraient été ciblés par plusieurs tauliers du vestiaire pour leurs errements défensifs, ils se sentiraient tous deux mieux d'après Valentin Rongier qui s'est confié à RMC Sport. « Parce que Mason adore se retrouver là, même quand il jouait un petit peu en faux neuf, en dix. Il aime bien aller sur le côté. Je pense que c'est bien aussi pour nos atouts offensifs. (...) Je ne peux pas dire reboostés, parce qu'ils étaient bien. Mais on sait que c'est leur position favorite. Donc s’ils se sentent bien, l’équipe se sent bien ». Tout semble être rentré dans l'ordre à l'OM.