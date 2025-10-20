OM : De Zerbi a choisi son chouchou, il balance son nom dans le vestiaire !

Alors que l'OM réalise un excellent début de saison, Roberto De Zerbi parvient à s'appuyer régulièrement sur différents jeunes à l'image de Bilal Nadir ou Darryl Bakola. Mais son chouchou serait bien Robinio Vaz que le technicien italien adore et qu'il ne manque pas de prendre pour exemple dans le vestiaire.
C'est suffisamment rare pour le souligner, cette saison, l'OM s'appuie sur la jeunesse et mise sur certains éléments issus de sa formation ou recruté très jeunes. C'est le cas de Bilal Nadir et Darryl Bakola au milieu de terrain, mais celui qui se distingue tout particulièrement, c'est Robinio Vaz.
De Zerbi annonce son chouchou !
D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE, Roberto De Zerbi apprécie tout particulièrement son jeune attaquant et ne manque pas de le faire savoir dans le vestiaire. Ainsi, l'entraîneur italien l'aurait plusieurs fois cité en exemple dans le vestiaire auprès des autres joueurs de l'OM en mettant en avant son investissement au quotidien. Robinio Vaz compte déjà 2 buts et 2 passes décisives cette saison et confirme la très bonne impression laissée au staff marseillais durant le stage de préparation aux Pays-Bas cet été.
Le remplaçant parfait de Gouiri ?
Par conséquent, avec la blessure d'Amine Gouiri, qui sera absent trois mois, Robinio Vaz aura un coup à jouer comme l'a confirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse samedi soir après la victoire de l'OM contre Le Havre (6-2) : « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent. Pour l’instant, cela fonctionne avec "Auba" et Robinio ».