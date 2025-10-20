OM : De Zerbi a choisi son chouchou, il balance son nom dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM réalise un excellent début de saison, Roberto De Zerbi parvient à s'appuyer régulièrement sur différents jeunes à l'image de Bilal Nadir ou Darryl Bakola. Mais son chouchou serait bien Robinio Vaz que le technicien italien adore et qu'il ne manque pas de prendre pour exemple dans le vestiaire.

C'est suffisamment rare pour le souligner, cette saison, l'OM s'appuie sur la jeunesse et mise sur certains éléments issus de sa formation ou recruté très jeunes. C'est le cas de Bilal Nadir et Darryl Bakola au milieu de terrain, mais celui qui se distingue tout particulièrement, c'est Robinio Vaz.

De Zerbi annonce son chouchou ! D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE, Roberto De Zerbi apprécie tout particulièrement son jeune attaquant et ne manque pas de le faire savoir dans le vestiaire. Ainsi, l'entraîneur italien l'aurait plusieurs fois cité en exemple dans le vestiaire auprès des autres joueurs de l'OM en mettant en avant son investissement au quotidien. Robinio Vaz compte déjà 2 buts et 2 passes décisives cette saison et confirme la très bonne impression laissée au staff marseillais durant le stage de préparation aux Pays-Bas cet été.