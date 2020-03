Foot - OM

OM : Coronavirus, blessure... Thauvin envoie un message fort sur son état !

Publié le 23 mars 2020 à 21h30 par La rédaction

Confiné à Marseille, Florian Thauvin a répondu aux questions de ses followers. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a notamment évoqué sa blessure et le coronavirus avant de se prononcer sur cette fin de saison bien particulière.

Blessé pendant plusieurs mois, Florian Thauvin n’aura foulé la pelouse que 22 minutes toutes compétitions confondues cette saison. L’attaquant de l’Olympique de Marseille est revenu de sa blessure le 6 mars dernier, juste avant que la Fédération Française de Football ne stoppe les compétitions en raison du coronavirus. Confiné chez lui, Thauvin a donné de bonnes nouvelles sur sa blessure avant d’évoquer la fin de saison.

« Ça fait partie du métier et ça rend plus fort »