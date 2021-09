Foot - OM

OM - Clash : Payet est défendu par une ancienne star du PSG !

Publié le 9 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Pris pour cible par des supporters de l’OGC fin août, Dimitri Payet avait relancé les projectiles à l’envoyeur. Et Nicolas Anelka comprend largement cet excès de colère de la part du joueur de l’OM…

Les faits remontent au 22 août dernier, alors que l’OM était mené 1-0 sur la pelouse de l’OGC Nice : Dimitri Payet a été victime de jets d’objets dans le dos, et notamment des bouteilles d’eau. Le milieu offensif marseillais, très énervé par la situation, a renvoyé au public niçois ces différents projectiles, ce qui a entraîné derrière une bagarre générale qui a mélangé joueurs, supporters, dirigeants et même services de sécurité de l’OM et de l’OGC Nice. Nicolas Anelka, ancien buteur de l’équipe de France et du PSG, a pris la défense de Payet au micro de RMC Sport.

« Une réaction normale »